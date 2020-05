Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerlöscher auf Parkdeck entleert

Mühlhausen (ots)

300 Euro Schaden verursachten Unbekannte auf einem Parkdeck An der Burg in Mühlhausen. Am Montagmorgen, kurz nach 6 Uhr, wurde festgestellt, dass der oder die Täter auf dem Parkdeck mehrere Feuerlöscher entleert haben. Ein Feuerlöscher wurde gestohlen. Unweit davon entfernt hinterließen die Unbekannten Graffitischmierereien. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

