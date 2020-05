Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erwischt

Nordhausen (ots)

Ein Zeuge ertappte am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, einen Einbrecher auf frischer Tat. Der Unbekannte hatte zwei Keller in der Friesenstraße aufgebrochen. Er nahm Gegenstände im Wert von etwa 1000 Euro mit. Als er erwischt wurde, flüchtete der Dieb auf einem weißen Fahrrad. Er war mit einem grauen Kapuzenshirt bekleidet. Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell