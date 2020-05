Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Luft abgelassen und Kennzeichen gestohlen

Nordhausen (ots)

An einem Fahrzeug, welches auf dem Gelände der Hochschule im Weinberghof abgestellt war, machten sich Unbekannte am vergangenen Wochenende zu schaffen. Der oder die Täter ließen aus allen vier Fahrzeugreifen die Luft ab. Außerdem nahmen sie die an dem VW angebrachten Kennzeichen, J-ST742, mit. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen.

