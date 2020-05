Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe scheitern an Zigarettenautomat

Bild-Infos

Download

Göllingen (ots)

In der vergangenen Nacht scheiterten Unbekannte beim Versuch, einen Zigarettenautomaten in der Seegaer Straße gewaltsam zu öffnen. Schließlich wurde der Automat, samt Fundament, herausgerissen. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 1.30 Uhr. Wer hat beobachtet, wie sich jemand in der vergangenen Nacht an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell