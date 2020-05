Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte hinterlassen Schäden an Supermarkt

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte eine Seitenscheibe des Supermarktes in der Straße Zu den Steinkreuzen. Außerdem richteten der oder die Täter an der Kunststoffverkleidung des Unterstandes für Einkaufswagen ebenfalls Schäden an. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell