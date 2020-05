Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche gestohlen

Nordhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Handtaschendiebstahl, der sich am Sonntagabend in Nordhausen ereignete. Eine Frau saß auf einer Bank in der Fußgängerzone der Bahnhofstraße. Gegen 19 Uhr stahlen Unbekannte unbemerkt ihre Handtasche, die in einem Fahrradkorb lag. Darin befanden sich neben diversen Dokumenten auch Bargeld. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

