Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Zeit vom 06.05.2020 bis 08.05.2020 in der Nähe der Ortslage Gernrode. Unbekannte Täter warfen einen neu aufgebauten Hochsitz um, wobei dieser beschädigt wurde.

In einem Mehrfamilienhaus in Leinefelde wurden in der Zeit vom 05.05.2020 bis 08.05.2020 mehrere Briefkästen beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 50,-EUR. Der Täter konnte ermittelt werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt und wird der Staatsanwaltschaft übergeben.

Ein 45-jähriger erstattete im Februar eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht an seinem Fahrzeug. Ermittlungen konnten den Mann jedoch überführen, den Schaden selbst verusacht zu haben. Nun erwartet den Beschuldigten eine Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat.

Zu einem Brand kam es am Abend des 09.05.2020 in Silberhausen. Hier brannte eine Gartenlaube sowie der angrenzende Tierstall völlig nieder. Der Besitzer bemerkte den Brand und informierte die Feuerwehr. Er konnte alle Tiere rechtzeitig aus dem Stall befreien. Die Feuerwehren der Gemeinden Silberhausen, Helmsdorf und Dingelstädt waren im Einsatz. Es entstand ein Schaden von 6000,-EUR.

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 07.05.2020 bis 08.05.2020 aus einem Keller eines Mehrfamilienhaus in Leinefelde einen ungesicherten Kindercityroller der Marke Hudora. Der Schaden ist auf 70,-EUR beziffert.

