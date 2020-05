Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit vom 30.04.2020 bis 08.05.2020 in Worbis in der Langen Straße. Der unbekannte Fahrzeugführer drückte beim Einfahren von der Mittelstraße in die Lange Straße ein Verkehrszeichen gegen eine Hausfassade. Es entstand Sachschaden. Der Fahrer setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort.

Unter berauschenden Mitteln führte ein 22-jähriger Fahrer seinen Pkw am Morgen des 09.05.2020 in Heilbad Heiligenstadt. Bei einer Verkehrskontrolle fiel den Beamten der Fahrer auf, der augenscheinlich unter Einfluss von Marihuana stand. Außerdem wurde noch eine geringe Menge des Betäubungsmittels aufgefunden. Ihm drohen nun der Entzug des Führerscheins für mindestens einen Monat sowie ein Bußgeld von mindestens 500,-EUR. Eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erwartet den Fahrer zusätzlich.

Eine Vehrkehrsunfallflucht ereignete sich in der Zeit vom 02.05.2020 bis 09.05.2020 in Heiligenstadt. Beim Einbiegen vom Heimenstein in die Klausgasse beschädigte der Fahrer die Hauswand eines Fachwerkhauses und verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle. An der Hauswand entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,-EUR.

Ein 20-jähriger Fahranfänger führte einen Pkw im Straßenverkehr mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,42 Promille. Ein weiterer gerichtsverwertbarer Test in der Dienststelle der PI Eichsfeld bestätigte den Vortest. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von mindesten 250,-EUR rechnen. Zudem wird ein Aufbauseminar die Folge sein.

