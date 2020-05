Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen im Landkreis Nordhausen

Nordhausen(LK) (ots)

Am Freitag kam es in der Ortslage Werna/Ellrich zu einem schwerwiegendem Verkehrsunfall, bei dem der Anhänger eines Landwirtschaftsfahrzeugs umkippte. Der Anhänger war mit etwa 6000l Fungizit beladen, welches sich nachfolgend auf der Fahrbahn verteilte. Einige Liter des Stoffs gerieten in den Bachlauf der Sülze. Durch die Feuerwehr und einen Umweltdienst wurde das Schadensausmaß begrenzt.

