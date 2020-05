Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Fahrzeugführer angetrunken mit Pkw unterwegs

Kyffhäuserkreis (ots)

Bei allgemeinen Verkehrskontrollen im Kyffhäuserkreis am Wochenende mussten die Beamten mehrere Verkehrsteilnehmer feststellen, welche nicht mehr in der Lage waren ihre Fahrzeuge sicher zu führen. So konnte am 09.05.2020, 09:50 Uhr in Rockensußra der 49-jährige Fahrer eines Pkw Fiat mit 0.77 Promille und um 15:30 Uhr der 30-jährige Fahrer eines Kraftrades MZ auf der Landstraße bei Niedertopfstedt mit 1,53 Promille festgestellt werden. In der Nacht am 10.05.2020, 01:35 Uhr folgte dann noch in Gundersleben ein 32-Jähriger mit 0.95 Promille und deutlichen Ausfallerscheinungen. Die Fahrzeugführer wurden belehrt, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen alle wurde entsprechend Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell