Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ...wiederholt ohne Führerschein unterwegs!

Kyffhäuserkreis (ots)

Bei Verkehrskontrollen durch die Beamten wurden am Wochenende Fahrzeugführer festgestellt, welche trotz Entzug ihrer Fahrerlaubnis, verbotswidrig weiter mit ihren Pkw am Straßenverkehr teilnehmen. So am 08.05.2020 der 48-jährige Fahrer eines VW Caddy in Sondershausen in de Kyffhäuserstraße und am 09.05.2020 die 41-jährige Fahrerin eines BMW, ebenfalls in Sondershausen, dieses Mal in der Gartenstraße. Beide Fahrer wurden eindringlich belehrt und eine Anzeige erstattet. Im 2. Fall muss sich auch der Fahrzeughalter verantworten.

