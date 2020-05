Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperlicher Angriff auf Paketboten

Sondershausen (ots)

Am 08.05.2020, 13:15 Uhr meldete sich ein 38-jähriger Paketbote bei der PI Kyffhäuser. Er zeigte an, dass er im Bereich Hauptstraße durch einen Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Grund der Auseinandersetzung war die Bitte an den unbekannten Mann, seinen mitgeführten Hund anzuleinen. Der Paketbote wurde durch die Schläge leicht verletzt. Zeugen, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich aufgehalten haben und sachdienliche Angaben zum Täter oder der Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden!

