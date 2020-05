Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht ohne Führerschein unterwegs - Beifahrer kassiert nach verbaler Attacke ebenso Anzeige

Sondershausen (ots)

Am 08.05.2020, 17:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Kyffhäuser im Rahmen einer Verkehrskontrolle die 27-jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf in der Ferdinand-Schlufter-Straße in Sondershausen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Frau nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief zudem positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln. Natürlich wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr Beifahrer indes, führte sich während der Kontrolle unflätig gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten auf. Er beleidigte sie wiederholt und musste des Platzes verwiesen werden. Auch gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

