Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rehe vs. Pkw

Kyffhäuserkreis (ots)

Gleich zu mehreren Wildunfällen musste die Nachtschicht der PI Kyffhäuser am 08. bzw. 09.05.2020 ausrücken. Und in allen drei Fällen waren Rehe beteiligt, welche den Ausflug in den Straßenverkehr mit ihrem Leben bezahlen mussten. Zunächst kollidierte 21:00 Uhr eine 44-jährige Suzuki-Fahrerin auf der L1034 in Berka mit einem Reh, kurz danach eine 19-jährige Fahrerin eines VW Golf auf der L1218 zwischen Schönewerda und Donndorf. Den Abschluss machte die Fahrerin eines BMW gegen 05:00 Uhr, welche die L1033 zwischen Kleinberndten und Friedlichlohra befuhr und ebenfalls mit einem Stück Rehwild zusammen stieß. An allen drei Pkw entstand Sachschaden.

