Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randalierer in Supermarkt

Mühlhausen (ots)

Ein Mann sorgte am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße für Unruhe. Gegen 15.15 Uhr beleidigte und bespuckte er andere Kunden des Einkaufsmarktes. Außerdem bewarf er sie mit Schnapsflaschen. Weitere Flaschen steckte er in seinen Rucksack. Er verließ schließlich den Markt, ohne die Getränke zu bezahlen. Auf dem Parkplatz soll der Mann mit seinen Einkaufswagen gegen abgestellte Fahrzeuge gefahren sein. Ob hier ein Sachschaden entstand, muss noch geklärt werden. Polizisten konnten den Mann schließlich am Bahnhofsvorplatz in Mühlhausen stellen. Das Diebesgut konnte bei ihm aufgefunden werden. Es wurde sichergestellt und an den Einkaufsmarkt zurück gegeben. Gegen den polizeibekannten 31-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell