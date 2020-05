Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision verursacht erheblichen Schaden

Voigtstedt (ots)

10000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag im Kyffhäuserkreis ereignete. Der Fahrer eines Ford befuhr gegen 15.30 Uhr die Kreisstraße bei Voigtstedt aus Richtung der Landstraße 3086. An einer Einfahrt hielt der 81-Jährige, da er sein Fahrzeug wenden wollte. Beim Wiederanfahren kam es zur Kollision mit dem von hinten herannahenden Kia einer 41-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell