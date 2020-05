Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Rangelei verletzt

Nordhausen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, in der Förstemannstraße. Ein 58-Jähriger wurde von einem Radfahrer, der sich von hinten näherte, erfasst. In weiterer Folge soll der unbekannte Radfahrer den 58-Jährigen attackiert haben, bevor er in Richtung August-Bebel-Platz flüchtete. Das Opfer wurde leicht verletzt. Bei der Rangelei wurde auch ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt.

