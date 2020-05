Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sessel auf Balkon in Flammen

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag stand gegen 12.30 Uhr ein Sessel auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Johannes-Thal-Straße in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Wahrscheinlich wurde das Feuer durch eine unsachgemäß entsorgte Zigarette ausgelöst, die möglicherweise von einer der oberen Etagen auf den Balkon gelangte. Die Ermittlungen dauern an.

