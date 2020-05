Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Vereinsheim - Trikots gestohlen

Kalbsrieth (ots)

In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte gewaltsam in das Vereinsheim in der Straße Am Umfluter ein. Daraus erbeuteten der oder die Täter 15 T-Shirts und Sweatshirts mit der Aufschrift des Kalbsriether Sportvereins. Außerdem nahmen sie einen Fernseher, einen Laptop und einen Receiver mit. Aus einem angrenzenden Geräteschuppen, der ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde, stahlen die Diebe zwei Motorsensen, weitere Werkzeuge und mehrere volle Benzinkanister. Zudem zerstörten sie eine Lampe, die sich vor dem Vereinsheim befindet. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

