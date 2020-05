Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Ein Motorrad wurde aus einer Garage im Garagenkomplex in der Bergstraße gestohlen. Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, öffneten der oder die Diebe die Garage gewaltsam. Daraus erbeuteten sie eine schwarz-orangefarbene Suzuki im Wert von mehreren tausend Euro. An dem Fahrzeug war das Kennzeichen NDH-FB9 angebracht. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Kawasaki machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

