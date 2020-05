Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seitenscheiben eingeschlagen

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag schlugen Unbekannte beide Seitenscheiben eines Lkw-Pritschenwagens ein, der in der Langensalzaer Landstraße abgestellt war. Der oder die Diebe erbeuteten aus dem Fahrzeug eine Arbeitsweste und Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 14 Uhr und 14.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

