Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte decken Dach teilweise ab - Zeugen gesucht

Bad Frankenhausen (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, in der Jahnstraße. Unbekannte deckten Teile des Daches ab, sodass ein Schaden von etwa 200 Euro entstand. Offenbar wollten sie so in das Gebäude gelangen. Entwendet wurde nichts. Wer hat etwas beobachtet? Wem ist aufgefallen, wie sich jemand am Dach des Hauses zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell