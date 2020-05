Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anhänger umgekippt - Mehrere tausend Liter Wasser versickern

Mühlhausen (ots)

Große Mengen Wasser versickerten am Mittwochabend in Mühlhausen nach einem Verkehrsunfall. Ein Traktor, der einen befüllten Wasseranhänger zog, durchfuhr einen Kreisverkehr von der Mittelstraße kommend in Richtung der Straße hinter der Harwand. Kurz nach 21 Uhr kam er von der Fahrbahn ab, der Anhänger kippte und beschädigte zwei Begrenzungspfeiler und eine Straßenlaterne. Mehrere Straßen in der Mühlhäuser Innenstadt waren für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Insgesamt verlor der Anhänger 8000 Liter Wasser.

