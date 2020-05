Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtiger Mann in Weißenborn-Lüderode

Eichsfeld (ots)

Am 06.05.2020 gegen 16:10 Uhr werden zwei 13jährige Mädchen, welche mit ihrem kleinen Chihuahua spazieren waren in der Hauptstraße in Weißenborn-Lüderode von dem Fahrer eines silbergrauen Van oder Transporters angesprochen. Der Mann gibt vor ebenfalls einen Chihuahua zu haben und versucht die Mädchen ins Fahrzeug zu locken. Erst als beide an der Wohnanschrift eines der Mädchen ankommen, lässt der Fahrer ab und fährt weiter in Richtung Zwinge. Beide Mädchen beschreiben den Fahrer als ca. 50jährigen Mann mit grauen Haaren. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen?

