Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch misslingt

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten bislang Unbekannte gewaltsam in ein Wohn- und Bürogebäude in der Bollstedter Gasse einzudringen. Dabei scheiterten der oder die Diebe beim Versuch, die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. In dem Gebäude befinden sich eine Wohnung und ein Steuerbüro. Wer den Einbruchsversuch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell