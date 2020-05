Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Niedergebra (ots)

Über 6000 Euro Schaden war die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwoch, kurz vor 7 Uhr, in Niedergebra ereignet hat. Eine Autofahrerin beabsichtigte, in eine Parklücke in der Hauptstraße einzuparken. Dabei stieß die 60-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen einen abgestellten Ford. Durch den Aufprall wurde dieser wiederum gegen einen ebenfalls geparkten VW geschoben. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell