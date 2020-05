Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 15 Fahrverbote für Geschwindigkeitssünder

Diedorf (ots)

Am Dienstagnachmittag führten Polizisten Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 249, Abzweig Diedorf in Richtung Mühlhausen, durch. Von 182 Fahrzeugen, welche die Messstelle passiert haben, waren 59 zu schnell unterwegs. Auf 15 Fahrer kommt aufgrund des Geschwindigkeitsverstoßes ein Fahrverbot zu. Am schnellsten war ein Fahrzeug, das bei erlaubten 70 km/h mit 121 km/h unterwegs war. Den Fahrer erwarten nun einen Monat Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

