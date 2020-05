Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe ausfindig gemacht

Mühlhausen (ots)

Zwei Männer und eine Frau hatten es am Dienstagabend auf mehrere Fahrräder abgesehen, die am Hintereingang eines Elektrofachmarktes in der Wendewehrstraße abgestellt waren. Ein Zeuge meldete schließlich, dass die Fahrraddiebe ihre Beute in ein Gebäude trugen. Ein Geschädigter konnte sein Fahrrad wieder an sich nehmen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten ein zweites, kurz zuvor gestohlenes Fahrrad. Gegen die zwei Männer im Alter von 37 und 38 Jahren und die 38-jährige Frau ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls. Ein drittes entwendetes Fahrrad konnte bisher noch nicht aufgefunden werden.

