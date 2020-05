Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos kollidiert - Straße gesperrt

Mühlhausen (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Dienstag, kurz vor 15 Uhr, die Bollstedter Landstraße. Die 58-Jährige beabsichtigte, nach links auf die Sondershäuser Landstraße in Richtung Mühlhausen abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw, der bereits auf der Sondershäuser Landstraße in Richtung Grabe unterwegs war. Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten kam auch die Feuerwehr zum Einsatz. Die Fahrbahn musste für ca. 45 Minuten halbseitig gesperrt werden.

