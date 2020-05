LPI-NDH: Spargeldiebe erwischt

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Drei Männer sind am Dienstagabend im Unstrut-Hainich-Kreis beim Spargeldiebstahl erwischt worden. Sie machten sich gegen 19.45 Uhr auf dem Spargelfeld in Herbsleben zu schaffen, als der Feldbesitzer sie ertappte und ansprach. Daraufhin schlug einer der Diebe mit einer Spargelkiste zu. Anschließend ergriffen sie in einem Auto die Flucht. Die hinzugerufenen Polizisten konnten das Trio schnell ausfindig machen. Gegen die Männer im Alter von 39, 48 und 65 Jahren wird nun ermittelt.

