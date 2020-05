Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Amtsgericht und Arztpraxen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Dienstag drangen Einbrecher auf noch unbekannte Weise in das Gebäude des Amtsgerichtes Heiligenstadt in der Wilhelmstraße ein. Außerdem verschafften sich der oder die Täter ebenfalls Zutritt zu mehreren Arztpraxen, ebenfalls in der Wilhelmstraße. Beim Versuch, in ein Ingenieurbüro einzubrechen, scheiterten die Diebe jedoch. Was genau die Unbekannten erbeuteten, ist noch nicht bekannt. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Wilhelmstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell