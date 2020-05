Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unterstand in Brand gesetzt

Schönstedt (ots)

Am Dienstagvormittag brannte zwischen Schönstedt und Weberstedt, kurz vor 10.30 Uhr, ein Unterstand für Stroh. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte den freistehenden Unterstand in Brand gesetzt haben. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

