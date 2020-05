Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Gartenlaube gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag wurde bekannt, dass Unbekannte am vergangenen Wochenende in eine Gartenlaube in der Ludolfingerstraße gewaltsam eingedrungen sind. Daraus erbeuteten der oder die Diebe einen Bohrschrauber und ein Sägewerkzeug, beides vom Hersteller Bosch, im Wert von etwa 150 Euro. Wer den Diebstahl bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

