Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Bushaltestelle

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte die Bushaltestelle Am Salzagraben beschädigt haben. Der oder die Täter schlugen eine Seitenscheibe der Haltestelle ein. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

