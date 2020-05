Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer hat diese gestohlene Simson gesehen? - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 22. April, stahlen Unbekannte eine metallic-blaue Simson S51 vom Grillplatz in der Lenteröder Straße. (siehe Pressemeldung vom 23.04.2020) Der Besitzer stellte das Moped gegen 20 Uhr dort ab und sicherte es mit dem Lenkerschloss. Als er sein Fahrzeug gegen 21.15 Uhr wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Simson gestohlen hatten. An dem Kleinkraftrad war das Versicherungskennzeichen 551GEP angebracht. Auffällig an dem Moped ist, dass vorn ein schwarzes Enduro-Schutzblech angebracht ist. Außerdem ist die Simson mit Chromfelgen und einem Enduro-Auspuff ausgestattet. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Simson geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

