Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Bleicherode (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach dem Brand eines Altkleidercontainers am Sonntagnachmittag. Gegen 16 Uhr stand der Container in der Gartenstraße in Flammen. Die Polizei geht davon aus, dass der Container in Brand gesetzt wurde. Ein Zeuge bemerkte eine Person, die sich vor Eintreffen der Polizei zügig vom Container entfernt hat. Der Mann war ca. 25 Jahre alt und hatte kurze, dunkle Haare. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

