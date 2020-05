Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauch in Schweinestall

Immenrode (ots)

Ein Zeuge meldete am Montag, kurz vor 6 Uhr, dass unter dem Dach eines Schweinestalls in Immenrode im Kyffhäuserkreis Rauchschwaden aufsteigen. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr waren keine offenen Flammen zu sehen. Über eine Drehleier konnte festgestellt werden, dass eine Solaranlage auf dem Dach den Rauch verursacht hatte. Die Schweine, die sich in dem Stall aufhielten, blieben unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell