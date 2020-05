Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Sachbeschädigungen im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom Samstag zu Sonntag wurden zwei Sachbeschädigungen bekannt. In Ellrich am Markt stellte ein Anwohner Sonntag Morgen gegen 03:20 Uhr eine beschädigte Fensterscheibe fest. Unbekannte warfen einen Stein in das Fenster, sodass dieses zu Bruch ging. In Nordhausen in der Leimbacher Straße Ecke Rückertstraße wurden die Scheiben einer Wartestation beschmiert. Unbekannte trugen einen Schriftzug mit grüner Farbe auf. Zeugen, die etwas zur Tatbegehung sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

