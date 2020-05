Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Führerschein nach Unfallflucht eingezogen

Nordhausen (ots)

Am Samstag, kurz nach 18:00 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein älterer Herr in Nordhausen in der Hardenbergstaße mit seinem Pkw beim Einparken einen anderen beschädigte. Der Mann verschwand kurz drauf mit seiner Begleitung in einem Hauseingang. Dank des Zeugen konnte die Unfallflucht schnell aufgeklärt werden. Der Täter war den Beamten nicht unbekannt. In den vergangenen Monaten war der 81jährige nun schon das dritte Mal Beschuldigter einer Unfallflucht. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt, der Schaden belief sich auf ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell