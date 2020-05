Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschte Fahrzeugführer in Nordhausen

Nordhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.05.2020 befuhr ein 20jähriger Mann mit seinem Pkw Opel die Poststraße in Nordhausen. Bei einer Verkehrskontrolle schlug ein Drogenvortest positiv an. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Ebenfalls am Samstag gegen 20:00 Uhr befuhr ein 29jähriger Mann mit einem VW Passat in Nordhausen die Leimbacher Straße. Bei der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab ein Ergebnis von 1,08 Promille.

Ein 21jähriger Mann wurde später gegen 23:30 Uhr in der Bertolt-Brecht-Straße in Nordhausen kontrolliert. Er war mit einem Pkw VW unterwegs. Ein Drogenvortest schlug bei ihm an, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Alle drei Verkehrsteilnehmer müssen mit empfindlichen Bußgeldern und Fahrverboten rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell