LPI-NDH: Straftaten

Heiligenstadt (ots)

Sachbeschädigung: Am 01.05.2020 gegen 06:30 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem brennenden Papiercontainer in die Konrad-Martin-Straße nach Leinefelde gerufen. Unbekannte Täter hatten den Inhalt des Containers angezündet. Zum Glück wurde das Feuer rechtzeitig bemerkt und durch die Feuerwehr gelöscht, so dass am Container selbst kein Schaden entstand.

In der Zeit vom 30.04.2020, 20:00 Uhr bis zum 01.05.2020, 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter im Eichbach in Heiligenstadt drei neugeborene braune Schaflämmer von einer Koppel. Die Lämmer befanden sich mit den Muttertieren auf einer, mit einem Wildzaun eingezäunten Weide. Der Wert der Tiere wird mit etwa 200,-EUR angegeben.

Am 01.05.2020 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter im Bereich "Gunzenberg" zwischen Marth und Rustenfelde ein abgestelltes schwarzes 28iger E-Bike der Marke Zündapp Green 3.0. Das Rad im Wert von ca. 1100,-EUR war mit einem Schloss gesichert.

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht vom 02.05.2020 zum 03.05.2020 gegen 01:38 Uhr in der Turmstraße in Beuren. Dabei wurde durch einen grauen PKW Seat Leon Cupra ein Verkehrszeichen umgefahren. Obwohl er den Unfall bemerkt haben muss, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort.

Zu allen Straftaten wird um sachdienliche Hinweise gebeten.

