LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Am 30.04.2020 gegen 17:30 Uhr parkte der Halter eines Kleintransporters Fort Tourneo sein Fahrzeug in Leinefelde im Stationsweg. Als er am Freitag, dem 01.05.2020 gegen 12:15 Uhr sein Fahrzeug wieder nutzen wollte stellte er fest, dass dieses durch ein anderes Fahrzeug im Heckbereich stark beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000,-EUR.

Am 01.05.2020 gegen 22:15 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW Golf die L 2022 aus Richtung Bernterode kommend in Richtung Heiligenstadt. In einer Linkskurve stieß er dabei mit einem, über die Fahrbahn wechselnden Reh zusammen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von Etwa 1500,-EUR

Am 02.05.2020 gegen 21:50 Uhr stieß der Fahrer eines PKW Audi auf der B 247 zwischen Kallmerode und Leinefelde mit einem über die Fahrbahn wechselnden Reh zusammen. Das Reh verschwand nach dem Zusammenstoß in einem angrenzenden Rapsfeld. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 4000,-EUR

Am Freitag dem 01.05.2020 gegen 20:00 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW Polo den Richteberg in Heiligenstadt aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Ortsausgang. In einer Linkskurve kam er, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall wurden der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Durch die Feuerwehr Heiligenstadt mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden werden. Unfallschaden ca. 4000,-EUR

