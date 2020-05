Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Voigtstsedt (ots)

Auf der B86, kurz vor dem Abzweig Voigtstedt aus Richtung Artern kommend, querte am 02.05.2020 gegen 22:10 Uhr plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Die Fahrerin eines Pkw Toyota Avensis konnte dem Tier leider nicht ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt, das Reh verstarb an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden von ca. 500,- Euro.

