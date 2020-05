Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Clingen (ots)

Am 02.05.2020 gegen 01:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw VW Passat die Straße Am Kalkufer aus Richtung Clingen kommend in Richtung Greußen, als plötzlich auf Höhe Solarpark ein Rehbock die Fahrbahn überquerte wollte. Der Fahrer konnte mit seinem Pkw nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zur Kollision. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 200,- EUR. Der Rehbock entfernte sich in unbekannte Richtung von der Unfallstelle.

