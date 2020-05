LPI-NDH: Straftaten

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Zu einem Tankbetrug kam es am Donnestag, den 30.04.2020 gegen 11:30 Uhr an der HONSEL-Tankstelle in Heilbad Heiligenstadt. Beim Bezahlen gab der noch unbekannte Täter eine falsche Säulennummer an und bezahlte statt 34,-EUR nur 4,99 EUR. Wenig später fiel der Betrug auf. Der Täter hatte das Tankstellengelände jedoch bereits verlassen. Die Videokamera konnte den Täter sowie dessen Fahrzeug aufnehmen. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Bei einer Personenkontrolle am Donnerstag, den 30.04.2020 in der Ortslage Leinefelde , konnte eine männliche Person festgestellt werden, welche Cannabis bei sich führte. Außerdem lag auf dem Boden neben der Person ein halb aufgerauchter Joint. Die Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Schachtsiedlung Bernterode wurde am Donnerstag, den 30.04.2020 eine weitere Anzeige von den Beamten aufgenommen. Beim Ansprechen des 23-jährigen Fahrers gab dieser sofort an, keine Fahrerlaubnis zu haben. Ferner räumte der Fahrer den Kosum berauschender Mittel ein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter berauschenden Mitteln wurden gefertigt. Auch der Halter des Pkws muss mit einer Anzeige wegen des Gestattens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz muss ein 20-jähriger rechnen. Bei einer Kontrolle in Leinefelde stellten die Beamten einen Schlagring sowie ein Einhandmesser fest. Außerdem fanden die Beamten bei der Person eine Kleinstmenge Cannabis.

