LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Am Donnerstag, den 30.04.2020 befuhr der 58-jährige Lkw-Fahrer gegen 07:30 Uhr die Turmstraße in Beuren. In einer Grundstücksfahrt musste der Lkw-Fahrer wenden und streifte in der weiteren Folge einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstag, den 30.04.2020 gegen 12:45 Uhr auf der K216. Der 22-jährige Fahrer kam mit seinem Pkw Suzuki aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit der dortigen Schutzplanke. Der Pkw wurde dabei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch die Schutzplanke wurde bei dem Aufprall des Pkw beschädigt.

