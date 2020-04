Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spezialisten der Kriminalpolizei untersuchten Brandort

Am Vormittag untersuchten Kriminalisten den Brandort im Zuckerweg. Die Spuren in der Wohnung lassen auf ein umgekipptes Teelicht als Brandursache schließen. Hierdurch fing die Couch im Wohnzimmer Feuer. Eine massive Rauchentwicklung war die Folge. Woran die 79-Jährige gestorben ist, kann noch nicht gesagt werden. Gegen 3.30 Uhr in der Nacht war die Feuerwehr alarmiert worden. Die Kameraden hatten die leblose Frau im Wohnzimmer aufgefunden und den Brand schnell unter Kontrolle.

