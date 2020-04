Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto in Schutzplanke gekracht

Beuren (ots)

Einen beträchtlichen Schaden hinterließ ein Autofahrer am Donnerstagmittag an der Kreisstraße zwischen Beinrode und Beuren. Der 22-Jährige befuhr mit seinem Suzuki gegen 12.30 Uhr die Straße in Richtung Beuren. In einer Linkskurve kam er von der Straße ab und krachte in die Schutzplanke. Der Mann hatte Glück und blieb unverletzt. Sein Suzuki musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

