Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei nach Munitionsfund im Einsatz

Sondershausen (ots)

Derzeit kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Ullrich-von-Hutten-Straße aufgrund eines Polizeieinsatzes. Bauarbeiter entdeckten bei Erdaushebungen auf einer Baustelle am Amtsgericht munitionsähnliche Gegenstände. Noch kann nicht genau gesagt werden, um was es sich handelt und wie gefährlich die Fundstücke sind. Der Munitionsbergungsdienst ist vor Ort und macht sich ein Bild. Der Fundort wurde abgesperrt.

