LPI-NDH: Wer kennt den Dieb?

Am 12. Dezember 2019 erbeutete ein bislang unbekannter Mann in der Intersport Filiale der Echten Nordhäuser Marktpassage am Pferdemarkt einen vierstelligen Bargeldbetrag. Ermittlungen zufolge betrat er gegen 14.40 Uhr die Filiale und ging zielgerichtet in den Kassenbereich. In gebückter Haltung öffnete er die Registrierkasse und entnahm das Geld. Danach verließ er das Geschäft. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Unbekannte nicht alleine war und einen möglichen Komplizen hatte. Unmittelbar vor dem Diebstahl betrat ein Mann die Filiale und verwickelte die beiden Verkäuferinnen in ein Verkaufsgespräch. Fast zeitglich verließen er und der Dieb wieder das Geschäft. Überwachungskameras filmten den Diebstahl. Außerdem gibt es ein weiteres Bild vom Tatverdächtigen. Die Ermittler hoffen, dass darauf der Täter erkannt wird. Hierbei handelt es sich um denjenigen, der in die Kasse gegriffen hat. Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu seinem Aufenthalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

